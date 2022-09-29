София, , 15:47 — REGNUM Официальная София не станет вмешиваться в ситуацию на территории бывшей УССР и не намерена укреплять свои морские границы в контексте референдумов о присоединении к РФ Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом 29 сентября со ссылкой на заявление действующего министра обороны Болгарии Димитра Стоянова сообщает БНР.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам Стоянова, происходящие в соответствующих регионах общественно-политические процессы не представляют угрозы для безопасности болгарского государства.

«Существенных изменений в Черноморском регионе нет, пути сообщения открыты», — резюмировал, в частности, министр.

Стоянов также подчеркнул, что 28 сентября Болгария отказала киевскому режиму в поставках летального оружия.

«Болгарский парламент дал отрицательный ответ на такое обращение, — сказал он. — Пока я являюсь министром обороны, это решение будет соблюдаться».