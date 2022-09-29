Москва, 29 сентября, 2022, 15:47 — ИА Регнум. За 2022 год после введения санкций экономика России в основном приспособится к новым условиям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября заявила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

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«Состояние рынка труда нестабильное, но серьёзных сокращений, наверное, не стоит ожидать. За 2022 год после введения санкций экономика в основном приспособится к новым условиям. Есть отрасли, где ситуация стабильная, и может быть минимальный рост спроса на рабочую силу и рост заработных плат. К таким отраслям можно отнести нефтегазовый сектор, сельское хозяйство, — сказала она. — Но многие отрасли будут восстанавливаться, и здесь стоит ожидать незначительного снижения спроса на рабочую силу и замораживания или снижения заработных плат. Это торговля, почти вся обрабатывающая промышленность».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Иванова-Швец рассказала, как в РФ могут упасть реальные заработные платы по итогам 2022 года.