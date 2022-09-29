Тамбов, , 15:47 — REGNUM Аграрии Тамбовской области собрали более 1,1 млн тонн сахарной свеклы. Уборка урожая продолжается, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении информационной политики.

Сахар Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным властей, урожай собран примерно с четверти полей — 29 тыс. гектаров. Средняя урожайность культуры составила 388 ц/га, что превышает прошлогоднее среднее значение на этот период (338 ц/га). В настоящее время собрано свыше 1,1 млн тонн сахарной свеклы.

Уборочные работы на полях продолжаются. Лидером на сегодняшний день является Мордовский район: здесь собрано более 205 тыс. тонн сахарной свеклы. Свыше 150 тыс. тонн получили сельхозпроизводители Кирсановского района. Аграрии Жердевского района накопали около 100 тыс. тонн технической культуры.

Тамбовские сахарные заводы активно перерабатывают новый урожай. На предприятия сдано почти 850 тыс. тонн сладких корней.

Напомним, что в начале сентября пять тамбовских сахарных заводов приступили к переработке нового урожая. За сутки все сахарные заводы области вырабатывают 3,4 тыс. тонн сахара. Ожидается, что валовой сбор сахарной свёклы в этом году может быть на уровне 4,2 млн тонн, что позволит увеличить производство сахара на 10%.

Отметим, что по итогам первого полугодия 2022 года произведено более 69 тыс. тонн сахара. Это более чем вдвое превышает прошлогодние показатели.

«Увеличение урожая сахарной свеклы позволит повысить производство сахара и сформировать необходимые товарные запасы в Тамбовской области. Таким образом, мы обеспечим не только себя и другие регионы продукцией, но и выполним задачу по импортозамещению, а также сможем наращивать экспорт», — отмечает глава Тамбовщины Максим Егоров .

Напомним, что по итогам первого полугодия 2022 года, Тамбовщина вошла в тройку лидеров по производству сахара в России. Продукция сахарной отрасли области востребована за рубежом. Тамбовский сахар направляется в Казахстан, Киргизию, Туркмению.