Донецк, 29 сентября, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли Донецк, Ясиноватую и Горловку, сообщили 29 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15:06 (совпадает с мск) — н. п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 15:08 боевики ВСУ обстреляли из Орловкт населенный пункт Ясиноватая, выпустив три снаряда калибра 155 мм.

В 15:15 из Дылеевка киевские каратели обстреляли Калининский район Горловки, выпустив шесть снарядов калибра 155 мм.