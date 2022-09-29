Москва, , 15:56 — REGNUM Объём финансовой поддержки киевского режима со стороны США приближается к $26 млрд — астрономической сумме. Но никакие деньги не вернут под контроль Киева республики Донбасса, Херсонскую и Запорожскую области, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 29 сентября на брифинге.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Она отметила, что только Вашингтон и только с момента инаугурации президента Джо Байдена потратил на военные нужды более $14 млрд.

«Скоро объём американской финансовой поддержки режима Зеленского достигнет астрономической суммы — 26 миллиардов долларов», — сказала Захарова.

Однако стало ясно, что Киеву не удастся вернуть под свой контроль людей, которые на референдумах проголосовали за воссоединение с Россией. Киевскому режиму также не стоит рассчитывать на внешнее содействие в попытках расшатать ситуацию в РФ, добавила она.

Недавно в США предварительно договорились выделить Киеву ещё около $12 млрд. Львиная доля пойдёт на закупку вооружений, и это снова подтверждает фактическое участие США в конфликте, сказала Захарова.

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