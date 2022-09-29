Москва, 29 сентября, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Слабый евро отражает относительную уязвимость экономики еврозоны — ее сильную зависимость от глобальной конъюнктуры и поведения нерезидентов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова. Так она прокомментировала прогнозы Всемирного банка о том, что экономике ЕС грозит рецессия, в том числе из-за слабого евро.

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«Современная динамика евро разгоняет инфляцию в странах союза, прежде всего из-за удорожания импорта и ухудшения потребительских настроений, — сказала Воронкова. — Потери европейских компаний под влиянием растущих цен и спросового фактора сказываются на их инвестиционных возможностях. На тренд экономического спада указывает и совокупный индекс деловой активности, который падает третий месяц подряд и по оценкам в сентябре 2022 года находится почти на 2 процентных пункта ниже критического значения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что инфляция и ослабление мировых валют создают реальную угрозу рецессии в ЕС и во всем мире.