Москва, 29 сентября, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Список военно-учетных специальностей (ВУС), представители которых якобы будут мобилизованы в первую очередь, распространяемый в соцсетях, не соответствует действительности. Об этом 29 сентября сообщает правительственный портал «Объясняем. рф».

Иван Шилов ИА REGNUM Фейк

«Распространяемые списки — это фейки», — говорится в ответе портала на соответствующий вопрос.

Также напоминается, что ранее в Минобороны утончили, что в первую очередь будут призывать: мотострелков, танкистов, артиллеристов, водителей и механиков-водителей.

Как передавало ИА REGNUM, ранее портал Объясняем. рф» сообщил, что граждане России, которые имеют бронь, получат удостоверение об отсрочке от призыва по частичной мобилизации.