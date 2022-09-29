Москва, 29 сентября, 2022, 15:45 — ИА Регнум. В России снижение реальных заработных плат по итогам года 2022 года может составить 3-4%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября заявила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

40.мвд.рф Зарплата

«Инфляция в начале 2022 года побила все рекорды предыдущего десятилетия, и, несмотря на последующую индексацию зарплат и социальных выплат, направленных на поддержание доходов населения, снижение реальных доходов всё равно произошло, — сказала Иванова-Швец. — Это естественный процесс при таком большом росте цен. Сейчас ситуация стабилизировалась, но всё равно снижение реальных заработных плат по итогам года будет, и, учитывая промежуточные данные, оно может составить 3-4%. Сложно прогнозировать на 2023 год, но, скорее всего, реальные заработные платы могут снизиться на минимальный процент».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Сафонов заявил, что в РФ под угрозой снижения зарплат находятся работники сферы услуг, производства автомобилей и авиаперевозок.