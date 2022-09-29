Москва, 29 сентября 2022, 15:44 — REGNUM Инфляцию не зря называют «налогом на бедных». Ведь уровень инфляции высчитывается по широкому спектру товаров, значительная часть которых, как, например, зарубежные турпоездки, бытовая техника и т.д. беднейшим слоям населения России недоступны, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «ИВА Траст» Виктор Шахурин.
Как сообщало ИА REGNUM, глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в России страховые пенсии по старости с 1 января 2023 года проиндексируют на 4,8%, размер пенсии составит 21 тыс. 864 рубля.
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