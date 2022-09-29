Москва, 29 сентября, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Инфляцию не зря называют «налогом на бедных». Ведь уровень инфляции высчитывается по широкому спектру товаров, значительная часть которых, как, например, зарубежные турпоездки, бытовая техника и т.д. беднейшим слоям населения России недоступны, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «ИВА Траст» Виктор Шахурин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

«А как раз те товары, которые потребляют пенсионеры, в частности, продукты, могут дорожать значительно сильнее, чем вся потребительская корзина.

Поэтому решение повысить пенсии ещё раз так, чтобы годовое повышение превысило ожидаемый размер инфляции, представляется вполне справедливым.

Тем не менее, существенного повышения уровня жизни пенсионеров ожидать не приходится — увеличение средней пенсии где-то на 1 тысячу рублей означает, что те, у кого пенсия ниже средней, соответственно, и прибавку получат меньше этой суммы», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в России страховые пенсии по старости с 1 января 2023 года проиндексируют на 4,8%, размер пенсии составит 21 тыс. 864 рубля.

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