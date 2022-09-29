Москва, 29 сентября 2022, 15:42 — REGNUM Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства не поддержал законопроект, направленный на совершенствование семейно-правового регулирования отношений, связанных с государственной защитой прав и законных интересов детей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 сентября, об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Павел Крашенинников
Павел Крашенинников
Duma.gov.ru

«Он содержит большое количество противоречий и неточностей, которые могут только усугубить положение ребенка и подвергнуть его жизнь и здоровье большей опасности», — отметил Крашенинников. — «Разработчики проекта предлагают существенно ограничить полномочия органов опеки и попечительства или даже исключить их из системы защиты прав детей, при этом создание новой, альтернативной административной или судебной модели в законопроекте не предполагается».

Так, законопроектом предлагается наделить полицию полномочием по административному изъятию ребенка из семьи и передаче его на попечение родственникам или иным предусмотренным в законе лицам. При этом для передачи ребенка родственнику последнему достаточно предъявить документ, удостоверяющий личность.

Законопроектом не учитывается, что родство ребенка и претендующего на его воспитание лица не может быть установлено путем предъявления паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, отмечают эксперты.

Другой пример — предложенная новая редакция статьи, согласно которой должностные лица организаций, которым станет известно о факте отсутствия у ребенка попечения родителей, обязаны сообщить об этом в орган опеки и попечительства. Вместе с тем, согласно действующей редакции Семейного кодекса РФ не только должностные лица организаций, но и иные граждане, которым станет известно об угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных интересов, обязаны сообщить об этом в орган опеки и попечительства. Иными словами, разработчики законопроекта исключают из текста статьи упоминание об обязанности любого лица, узнавшего о любых нарушениях прав и законных интересов ребенка, информировать об этом орган опеки и попечительства, отметил Крашенинников.

По данным Министерства просвещения России в 2021 году в органы опеки и попечительства поступило 162 260 сообщений о нарушении прав детей. Из образовательных, медицинских организаций и организаций социального обслуживания поступило 61 314 сообщений, из органов внутренних дел — 36 888 сообщений, от граждан — 37 109 сообщений (или 22,8% от всех сообщений о нарушении прав и законных интересов детей).

«Неясно, какими аргументами руководствовались разработчики Проекта, предлагая указанную редакцию пункта 3 статьи 56 Семейного кодекса РФ, но она, очевидно, значительно усложнит защиту прав и законных интересов детей», — заявил парламентарий.

Законопроект, направленный на совершенствование семейно-правового регулирования отношений, связанных с государственной защитой прав и законных интересов детей, внесли в Госдуму сенаторы, в числе которых Андрей Клишас и Елена Мизулина.

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