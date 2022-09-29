Москва, 29 сентября, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства не поддержал законопроект, направленный на совершенствование семейно-правового регулирования отношений, связанных с государственной защитой прав и законных интересов детей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 сентября, об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Павел Крашенинников

«Он содержит большое количество противоречий и неточностей, которые могут только усугубить положение ребенка и подвергнуть его жизнь и здоровье большей опасности», — отметил Крашенинников. — «Разработчики проекта предлагают существенно ограничить полномочия органов опеки и попечительства или даже исключить их из системы защиты прав детей, при этом создание новой, альтернативной административной или судебной модели в законопроекте не предполагается».

Так, законопроектом предлагается наделить полицию полномочием по административному изъятию ребенка из семьи и передаче его на попечение родственникам или иным предусмотренным в законе лицам. При этом для передачи ребенка родственнику последнему достаточно предъявить документ, удостоверяющий личность.

Законопроектом не учитывается, что родство ребенка и претендующего на его воспитание лица не может быть установлено путем предъявления паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, отмечают эксперты.

Другой пример — предложенная новая редакция статьи, согласно которой должностные лица организаций, которым станет известно о факте отсутствия у ребенка попечения родителей, обязаны сообщить об этом в орган опеки и попечительства. Вместе с тем, согласно действующей редакции Семейного кодекса РФ не только должностные лица организаций, но и иные граждане, которым станет известно об угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных интересов, обязаны сообщить об этом в орган опеки и попечительства. Иными словами, разработчики законопроекта исключают из текста статьи упоминание об обязанности любого лица, узнавшего о любых нарушениях прав и законных интересов ребенка, информировать об этом орган опеки и попечительства, отметил Крашенинников.

По данным Министерства просвещения России в 2021 году в органы опеки и попечительства поступило 162 260 сообщений о нарушении прав детей. Из образовательных, медицинских организаций и организаций социального обслуживания поступило 61 314 сообщений, из органов внутренних дел — 36 888 сообщений, от граждан — 37 109 сообщений (или 22,8% от всех сообщений о нарушении прав и законных интересов детей).

«Неясно, какими аргументами руководствовались разработчики Проекта, предлагая указанную редакцию пункта 3 статьи 56 Семейного кодекса РФ, но она, очевидно, значительно усложнит защиту прав и законных интересов детей», — заявил парламентарий.

Законопроект, направленный на совершенствование семейно-правового регулирования отношений, связанных с государственной защитой прав и законных интересов детей, внесли в Госдуму сенаторы, в числе которых Андрей Клишас и Елена Мизулина.