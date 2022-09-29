Энергодар, Украина, 29 сентября, 2022, 15:42 — ИА Регнум. На территорию Запорожской АЭС сбросили беспилотный аппарат, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий. Его слова приводит 29 сентября РИА Новости.

Министерство обороны России Запорожская АЭС после обстрела со стороны ВСУ

По слова Балицкого, на территорию ЗАЭС был сброшен дрон. Возникло возгорание, при этом реактор не повреждён. Пожар ликвидируют.

Ранее власти Энергодара опровергли пожар на втором энергоблоке Запорожской АЭС.