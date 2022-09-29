Санкт-Петербург, , 16:03 — REGNUM Фельдшер получил травмы в результате ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи и иномарки в Невском районе Петербурга, сообщили 29 сентября в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП со «скорой» (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб) vk.com/spb_today

ДТП произошло 29 сентября в 11:40 мск на перекрестке улицы Коллонтай и проспекта Солидарности. Автомобиль скорой помощи, который ехал на запрещающий сигнал светофора с включенными проблесковыми маяками и звуковыми сигналами, столкнулся с легковым автомобилем KIA.

«В результате ДТП фельдшер скорой помощи получил травмы средней степени тяжести», — сообщили в ведомстве.

По факту ДТП проводится проверка.