Санкт-Петербург, 29 сентября 2022, 16:03 — REGNUM Фельдшер получил травмы в результате ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи и иномарки в Невском районе Петербурга, сообщили 29 сентября в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
ДТП произошло 29 сентября в 11:40 мск на перекрестке улицы Коллонтай и проспекта Солидарности. Автомобиль скорой помощи, который ехал на запрещающий сигнал светофора с включенными проблесковыми маяками и звуковыми сигналами, столкнулся с легковым автомобилем KIA.
«В результате ДТП фельдшер скорой помощи получил травмы средней степени тяжести», — сообщили в ведомстве.
По факту ДТП проводится проверка.