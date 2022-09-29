Москва, 29 сентября, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Киевские боевики сбросили беспилотник на территорию Запорожской АЭС, реактор не пострадал. Об этом глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил 29 сентября в эфире Первого канала.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

По его словам, попадания в реактор не было, повреждена вспомогательная инфраструктура. Пожарные заканчивают тушить пожар.

«Мне доложили о том, что вопрос не представляет большой опасности с точки зрения ядерной угрозы», — сказал Балицкий.

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