Таллин, , 15:39 — REGNUM Министерство внутренних дел Эстонии вызвало на беседу руководителей Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата (ЭПЦ МП), чтобы выяснить их отношение к позиции главы Русской Православной церкви патриарха Кирилла в отношении специальной военной операции.

Православие Дарья Антонова, ИА REGNUM

Как сообщил портал новостей гостелерадиовещания страны ERR со ссылкой на вице-канцлера МВД Райво Кюйта, вместо митрополита Евгения, который сейчас находится не в Эстонии, на встречу пришли викарий Сергий и протоиерей Ювеналий. Им были представлены вопросы, ответы на которые ждут по возвращении митрополита Евгения.

В МВД заявили священникам ЭПЦ МП, что Эстония категорически не приемлет последние заявления патриарха Кирилла, которые оцениваются как оправдание действий России на территории б. УССР. По словам Кюйта, в Эстонии подобные заявления не разрешены.

Священникам было заявлено также о том, что если подобные заявления прозвучат от них, то государство применит санкции в соответствии с характером деяний и с мотивами лиц, их допустивших.

Представители МВД подчеркнули, что ждут от митрополита Евгения как главы ЭПЦ МП четкой и ясной позиции по поводу СВО и высказываний главы РПЦ патриарха Кирилла.

ERR сообщил, что патриарх Кирилл заявил, что в ходе СВО российские солдаты выполняют свое призвание и долг перед родиной и обществом, поэтому их действия сравнимы с самопожертвованием.

По словам Кирилла, погибшим русским солдатам «будут прощены абсолютно все их грехи».