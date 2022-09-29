Уфа, , 15:49 — REGNUM Исполняющим обязанности полномочного представителя Башкирии при президенте России назначен Ришат Халиков. Эту информацию 29 сентября подтвердили в пресс-службе правительства Башкирии.

Назначение Orenburg-gov.ru

Сообщается, что с 2011 года Халиков был советником полномочного представителя при президенте России.

Ранее полномочным представителем Башкирии при президенте России был бывший глава администрации Уфы Сергей Греков.

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