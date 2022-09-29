Уфа, 29 сентября, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Исполняющим обязанности полномочного представителя Башкирии при президенте России назначенРишат Халиков. Эту информацию 29 сентября подтвердили в пресс-службе правительства Башкирии.

Orenburg-gov.ru Назначение

Сообщается, что с 2011 года Халиков был советником полномочного представителя при президенте России.

Ранее полномочным представителем Башкирии при президенте России был бывший глава администрации УфыСергей Греков.

Читайте также: Представлен полномочный представитель Башкирии при президенте РФ