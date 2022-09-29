Назначен исполняющий обязанности полпреда Башкирии при президенте России
Уфа, 29 сентября, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Исполняющим обязанности полномочного представителя Башкирии при президенте России назначенРишат Халиков. Эту информацию 29 сентября подтвердили в пресс-службе правительства Башкирии.
Orenburg-gov.ru
Назначение
Сообщается, что с 2011 года Халиков был советником полномочного представителя при президенте России.
Ранее полномочным представителем Башкирии при президенте России был бывший глава администрации УфыСергей Греков.
Читайте также: Представлен полномочный представитель Башкирии при президенте РФ