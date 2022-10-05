5 октября 2022 | Время чтения 3 мин

Как только Львов, как и вся остальная Галиция, проголосует за отделение от бывш. УССР и воссоединение с Польшей, то есть, по сути, за прекращение войны — он тут же автоматически обретёт серьезные шансы на улучшение отношения со стороны России.

Анджей Ротманн, , 07:23 — REGNUM Выскажу одну мысль, которая поначалу покажется уважаемой публике странной и даже, пожалуй, нелепой. А именно: для Польши Львов — это как для России Донецк, а весь запад бывш. УССР для Отечества нашего — как Новороссия для Москвы. Схожесть — как в зеркале! Посудите сами: никогда эти две окраинные территории не были киевскими (Донбасс был включен в состав УССР в начале 20-х годов прошлого века, Галиция — в 1939-м, до этого это были земли России и Польши), населены они народами, ничего общего не имеющими с поднепровскими жителями, и говорят обе эти части бывш. УССР на языках, отличных от базовой мовы (полтавский диалект, как мы знаем, радикально отличается от галицкой гвары). И галицко-волынская, и донбасская окраины чужеродны для остальной территории бывш. УССР и естественным образом стремятся вернуться в родное лоно: Донбасс и вся Новороссия — под руку русского царя, Галиция и Волынь — под сень белого орла. Это не сепаратизм, это возвращение к истокам — и именно поэтому я утверждаю, что в будущем у Восточной Малопольши и Новороссии появится серьезный шанс на взаимопонимание….

Львов Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Да, сегодня этого взаимопонимания нет в принципе — есть взаимная ненависть. Генерируемая прежде всего зарубежными центрами, которым выгодна идущая сейчас в Донбассе война. Но нужна ли эта война галичанам и волынянам? Нет. Не нужна. На войну их погнали киевские временщики, играющие роль гетманов, которых, в свою очередь, стимулируют к продолжению войны их западные хозяева.

Российская пропаганда приписывает жителям запада бывш. УССР некую свирепую, чисто экзистенциальную страсть к покорению Новороссии, к установлению там своего порядка — помилуйте, панове! Всё, что нужно галичанам и волынянам, — это покой, мир, благополучие и надежда на лучшее будущее для своих детей. То же самое нужно и дончанам, луганчанам, а со вчерашнего дня херсонцам и запорожцам. Война не нужна никому!

И исходя из этого, я уверен, что рано или поздно, но придёт время, когда галицко-волынские земли подхватят знамя референдума из рук новороссийских областей. Референдум — это мир. Как только маньяки в Киеве лишатся возможности посылать на войну всё новые и новые контингенты мобилизованных мужиков, в связи с тем, что эти мужики теперь россияне или поляки, так война и закончится. Просто потому, что киевским упырям больше некого будет посылать на смерть!

Гетманские Валы. Львов

Как только Львов, как и вся остальная Галиция, проголосует за отделение от бывш. УССР и воссоединение с Польшей, то есть, по сути, за прекращение войны — он тут же автоматически обретёт серьезные шансы на улучшение отношения со стороны России. А это весьма важно — потому что именно у России (и в меньшей степени у Белоруссии) в руках ключ от благосостояния западных территорий бывш. УССР. Российский турист, российский инвестор и российский рантье — именно они вольют в экономику польской Галиции и польской Волыни те средства, которые им так сегодня необходимы! И именно поэтому отношение к России в Галиции и на Волыни довольно быстро станет тёплым и дружественным — ибо кто платит, тот и заказывает музыку….

Война должна быть прекращена, Галиция и Волынь, как и Новороссия, должны вернуться домой. Хватит уже проливать русскую кровь — тем более что льётся она сейчас с обеих сторон…

Читайте ранее в этом сюжете: Польский Львов: ассимиляция местного населения