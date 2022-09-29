Москва, , 15:38 — REGNUM Принимать новый пакет рестрикций ЕС пришлось второпях, поскольку решение о воссоединении с Россией республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей стало для них неожиданностью, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Клюкин.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Поэтому многие пункты нового пакета имеют размытый вид или повторяют те ограничения, которые были приняты ранее.

Но некоторые пункты, такие как мыло, туалетная бумага и драгоценные камни стали нововведением. Что ж, видимо, предстоящей зимой европейцам будет не до гигиены и драгоценностей.

Но отказ от российских алмазов согласовать не удалось. Эти поставки важны не только для ювелирной промышленности, но и для применения в прецизионной технике.

В частности, от этих поставок серьезно зависит бельгийская промышленность. Также пока не удается согласовать пороговые цены на поставки российского газа, против чего выступает, в частности, Венгрия.

Вероятно, мы увидим ещё не один пакет санкций, но в большей степени они вредят самим странам ЕС, да и серьезных рычагов давления, которые еще не задействованы, практически не осталось», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ЕС собирается запретить ввоз некоторых видов стальной продукции из России, а также экспорт в РФ определенных полупроводников, но продолжит покупать алмазы.

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