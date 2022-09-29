Москва, 29 сентября, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Принимать новый пакет рестрикций ЕС пришлось второпях, поскольку решение о воссоединении с Россией республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей стало для них неожиданностью, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Клюкин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Поэтому многие пункты нового пакета имеют размытый вид или повторяют те ограничения, которые были приняты ранее.

Но некоторые пункты, такие как мыло, туалетная бумага и драгоценные камни стали нововведением. Что ж, видимо, предстоящей зимой европейцам будет не до гигиены и драгоценностей.

Но отказ от российских алмазов согласовать не удалось. Эти поставки важны не только для ювелирной промышленности, но и для применения в прецизионной технике.

В частности, от этих поставок серьезно зависит бельгийская промышленность. Также пока не удается согласовать пороговые цены на поставки российского газа, против чего выступает, в частности, Венгрия.

Вероятно, мы увидим ещё не один пакет санкций, но в большей степени они вредят самим странам ЕС, да и серьезных рычагов давления, которые еще не задействованы, практически не осталось», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ЕС собирается запретить ввоз некоторых видов стальной продукции из России, а также экспорт в РФ определенных полупроводников, но продолжит покупать алмазы.

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