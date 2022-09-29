Москва, , 15:37 — REGNUM Россия рассчитывает на то, что международное расследование причин произошедшего на нескольких нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» окажется объективным. Об этом 29 сентября заявила на брифинге официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как напомнила Захарова, ранее Россия начала собственное расследование произошедшего, напомнив, что об это накануне сообщили правоохранительные органы и органы безопасности нашей страны.

«Очень хотелось бы верить, что международное расследование случившегося на газопроводах в Балтийском море будет носить объективный характер», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава министерства обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что Россия якобы «могла сама» устроить аварии на газопроводах «Северный поток», чтобы отвлечь внимание от ситуации в бывш. УССР.