Москва, 29 сентября, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Россия рассчитывает на то, что международное расследование причин произошедшего на нескольких нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» окажется объективным. Об этом 29 сентября заявила на брифинге официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Как напомнила Захарова, ранее Россия начала собственное расследование произошедшего, напомнив, что об этом накануне сообщили правоохранительные органы и органы безопасности нашей страны.

«Очень хотелось бы верить, что международное расследование случившегося на газопроводах в Балтийском море будет носить объективный характер», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава министерства обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что Россия якобы «могла сама» устроить аварии на газопроводах «Северный поток», чтобы отвлечь внимание от ситуации в бывш. УССР.