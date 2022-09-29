Пошехонье, Ярославская область, 29 сентября 2022, 15:41 — REGNUM Глава Пошехонского района Ярославской области Николай Белов призвал резервистов «проявить спокойствие и выдержку» после того, как повестку получили все мужчины в районе, находящиеся в запасе. Об этом он рассказал на личной странице во «ВКонтакте».
Глава района подчеркнул, что сейчас военкомату, в первую очередь, необходимо актуализировать сведения о призывниках — их социальном статусе, месте работы и проживания, а также о состоянии здоровья.
Ещё чиновник попросил у людей понимания, а также призвал сохранять спокойствие и выдержку, и не разжигать неприязнь между жителями района.
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