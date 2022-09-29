Пошехонье, Ярославская область, , 15:41 — REGNUM Глава Пошехонского района Ярославской области Николай Белов призвал резервистов «проявить спокойствие и выдержку» после того, как повестку получили все мужчины в районе, находящиеся в запасе. Об этом он рассказал на личной странице во «ВКонтакте».

Пошехонский военкомат vk.com/id508 085 946

«По закону о воинской службе мужчины, которые находятся в мобилизационном резерве, периодически должны проходить проверку пригодности к службе. Хочу для понимания сказать, что повестки разнесли всем пошехонским военнообязанным мужчинам любого возраста, находящимся в запасе. Прибытие в военкомат совсем не означает отправки на военную службу», — отметил Николай Белов.

Глава района подчеркнул, что сейчас военкомату, в первую очередь, необходимо актуализировать сведения о призывниках — их социальном статусе, месте работы и проживания, а также о состоянии здоровья.

«Идёт проверка и тех, кто может быть освобождён от призыва по различным обстоятельствам. Поэтому, рекомендую взять с собой подтверждающие документы, например: справку об инвалидности, о хронических заболеваниях, справку о количестве детей, об опеке над приемными детьми или инвалидами 1 группы», — сказал Николай Белов.

Ещё чиновник попросил у людей понимания, а также призвал сохранять спокойствие и выдержку, и не разжигать неприязнь между жителями района.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле пройдёт приём граждан по теме частичной мобилизации