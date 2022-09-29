Прага, , 15:36 — REGNUM Российские хоккеисты смогут принять участие в предсезонных матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Праге. Об этом 29 сентября заявил советник премьер‑министра Чехии по безопасности, а также замминистра по европейским делам Томаш Пояра.

НХЛ (сс)

«Это частное мероприятие. У российских игроков есть визы. С точки зрения государства нет причин их не пускать. Их присутствие не угрожает национальной безопасности», — сказал Пояра.

7 и 8 октября «Сан-Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предаторз» проведут два матча друг против друга в Праге на старте регулярного чемпионата НХЛ. В составе обеих команд выступают российские игроки.

Ранее власти Чехии заявили, что пустят российских хоккеистов в страну. После этого в «Сан-Хосе» заявили, что в этом случае команда не поедет в Прагу.

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