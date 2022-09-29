Москва, 29 сентября, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Законопроект о запрете на передачу банковскими и иными кредитными организациями коллекторам сведений о клиентах из числа участников специальной военной операции, мобилизованных граждан и членах их семей внесен в Госдуму депутатами от думской фракции КПРФ, передает корреспондент ИА REGNUM 29 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Согласно документу, кредитор не сможет передавать данные, даже если у него имеется согласие должника. Авторы инициативы считают, что мера защитит этих людей от давления коллекторских организаций и расширит меры поддержки участников специальной военной операции и мобилизованных лиц, а также членов их семей.

Напомним, ранее Госдума приняла закон о кредитных каникулах для участников СВО и членов их семей.