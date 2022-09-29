Москва, , 15:34 — REGNUM США тратили связь с реальностью и фактически стали стороной конфликта на территории бывш. УССР. Об этом 29 сентября сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ходе очередного брифинга Захарова заявила, что население Донбасса, Херсонщины и Запорожской области не удалось сломать.

«А вот Вашингтон в очередной раз продемонстрировал, насколько он утратил связь с реальностью, фактически став стороной конфликта», — сказала дипломат.

Она прокомментировала террористические атаки с применением американского вооружения, отметив, что цели атак ВСУ согласовали с США.

«Цель этих террористических атак очевидна — запугать народ, заставить отказаться от своего выбора, запугать всех остальных, загнать всех по углам», — отметила Захарова.

Представитель МИД также напомнила о военной помощи, которую Киев получает от США.