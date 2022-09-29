Джакарта, , 15:33 — REGNUM Министерство связи и информации Индонезии благодарит правительство Румынии за то, что конференция международного союза электросвязи 2022 года прошла гладко, сообщает Antara.

Индонезия (сс) Prayitno

«Я хотел бы выразить благодарность правительству Румынии за организацию этой замечательной конференции. Мы все здесь счастливы, нам хорошо помогают. Это невероятно», — заявил министр связи и информации Джонни Плейт после двусторонней встречи с румынским правительством в Бухаресте.

Серия мероприятий международного союза электросвязи продолжается до 14 октября.

Правительство Румынии продолжит изучать несколько направлений политики, особенно в области внедрения технологии 5G и выполнения меморандума о взаимопонимании по продолжающейся цифровой трансформации и обеспечению оптимального использования человеческих ресурсов.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди продолжила настаивать на равенстве вакцин и готовности к будущим пандемиям, председательствуя на заседании группы по взаимодействию COVAX.

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