Москва, 29 сентября, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Необходимо понимать, что средства в рамках экономической помощи Всемирный банк привлекает через специальные фонды, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «ИВА Траст» Виктор Шахурин.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«А в эти фонды взносы делают различные государства. То есть речь идет не о каких-то дополнительных 11 миллиардов долларов, выделенных Киеву самим ВБ.

Это те деньги, о выделении которых ранее уже объявляли США и страны Европы. А банк в данном случае выступает лишь организатором процесса перевода денег и контроля за тем, чтобы они были направлены на конкретные цели, под которые выделены.

В частности, через Всемирный банк выделяются средства для оплаты госаппарата, финансирования различных целевых программ и т.д.

Конечно, не вся помощь западных стран передается Киеву в денежной форме, значительная её часть имеет натуральный вид.

То есть деньги выплачиваются западным компаниям за те товары, которые потом поставляются в воюющую страну», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирный банк распорядился выделить $11 млрд на поддержку киевского режима, заявил глава финансового учреждения Дэвид Малпасс.

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