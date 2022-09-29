Москва, , 15:35 — REGNUM Сообщения о том, что иностранные студенты российских вузов должны покинуть страну после 12 октября, не соответствует действительности. Сообщение об этом опубликовано на сайте МВД Медиа.

Студенты Алексей Колчин © ИА REGNUM

В ведомстве пояснили, что 13 октября прекратят действовать временные меры по приостановлению течения сроков временного пребывания и постановки на учёт по месту пребывания для граждан всех стран. Ранее, 17 августа, эти временные меры отменили для граждан Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Китая, Монголии и Южной Осетии.

Временные меры были связаны с ограничениями на транспортное сообщение с другими странами, обусловленными пандемией COVID-19. Теперь ограничения сняты.

«Лицам, не имеющим действительных документов для дальнейшего законного пребывания на территории Российской Федерации, необходимо до наступления указанной даты обратиться в территориальный орган МВД России по месту нахождения с целью урегулирования своего правового статуса», — предупредили в МВД.

Оставаться в России без ограничения срока временного пребывания могут граждане ДНР, ЛНР и б. УССР. Требование урегулировать свой правовой статус не распространяется на иностранцев, которые это уже сделали.

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