Брянск, 29 сентября 2022, 15:42 — REGNUM Факт ограничения конкуренции выявили полицейские в Брянской области. В получении более 400 млн рублей незаконного дохода подозреваются 22 участника картельного сговора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября в пресс-службе МФД РФ.
Злоумышленники участвовали в электронных аукционах, которые проводились Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области. По предварительным данным, они договорились не конкурировать друг с другом, чтобы поддерживать на торгах максимально высокие цены.
Возбуждено уголовное дело. По подозрению в картельном сговоре задержаны 22 человека — руководители и представители коммерческих организаций им предъявлены обвинения. По местам жительства подозреваемых проведено более 60 обысков.