Брянск, , 15:42 — REGNUM Факт ограничения конкуренции выявили полицейские в Брянской области. В получении более 400 млн рублей незаконного дохода подозреваются 22 участника картельного сговора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября в пресс-службе МФД РФ.

Капремонт Иван Шилов © ИА REGNUM

Злоумышленники участвовали в электронных аукционах, которые проводились Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области. По предварительным данным, они договорились не конкурировать друг с другом, чтобы поддерживать на торгах максимально высокие цены.

«В результате оказание услуг и выполнение работ по капитальному ремонту зданий происходило по завышенной стоимости, что позволило соучастникам извлечь незаконный доход в особо крупном размере. По версии следствия, в 2020 и 2021 годах фигуранты в ходе реализации криминальной схемы заключили 129 контрактов на общую сумму более 400 млн рублей», — уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело. По подозрению в картельном сговоре задержаны 22 человека — руководители и представители коммерческих организаций им предъявлены обвинения. По местам жительства подозреваемых проведено более 60 обысков.