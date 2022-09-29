Санкт-Петербург, , 15:45 — REGNUM Заместитель председателя комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями администрации Санкт-Петербурга Иван Есипов решил добровольно отправиться в Вооруженные Силы в рамках мобилизации, отказавшись от положенной ему брони. Об этом 29 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

Здание Смольного Дарья Драй © ИА REGNUM

Напутственные слова Есипов получил от губернатора Петербурга Александра Беглова. Глава города поддерживает тех, кто решил решил прийти в военкомат раньше, чем получит повестку.

«У нас много молодых ребят, которые приходят в военкомат добровольцами. Это подтверждение того, что у нас хорошая молодёжь, которая понимает, что такое служба, и знает, как нужно защищать нашу Родину», — подчеркнул Беглов.

По его мнению, деятельность Ивана Есипова будет такой же эффективной, какой была в Смольном.

«Патриот, участник движения реконструкторов, отслуживший после аспирантуры по призыву. С такими бойцами за безопасность страны мы можем быть спокойны», — добавил Беглов.

Отметим, что зампредседателя городского комитета служил в армии по призыву в 2019–2020 годах в звании младшего сержанта. Имеет знак «За отличие» Западного военного округа.

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