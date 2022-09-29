Бухарест, , 15:30 — REGNUM Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии (CNSU) обратился к Европейской комиссии в частности и международному сообществу в целом с просьбой выделить Бухаресту средства на закупку лекарственных препаратов для борьбы с вирусными заболеваниями. Об этом 29 сентября сообщает бухарестская информационная служба News. ro.

Флаг Румынии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, румынские власти планируют получить от ЕК как деньги, так и медикаменты на проведение всеобщей вакцинации населения.

«У нас есть соответствующая программа, квалифицированный персонал и больничное оборудование, однако нет необходимых лекарств», — говорится в заявлении CNSU.

Как утверждают независимые источники, для реализации нового плана Бухаресту потребуется более $200 млн.

Напомним, ранее минздрав Румынии констатировал нехватку ряда медикаментов в клиниках и аптеках большинства регионов страны.