Румыния запросила у Еврокомиссии средства на покупку лекарств
Бухарест, 29 сентября, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии (CNSU) обратился к Европейской комиссии в частности и международному сообществу в целом с просьбой выделить Бухаресту средства на закупку лекарственных препаратов для борьбы с вирусными заболеваниями. Об этом 29 сентября сообщает бухарестская информационная служба News. ro.
Согласно официальной информации, румынские власти планируют получить от ЕК как деньги, так и медикаменты на проведение всеобщей вакцинации населения.
«У нас есть соответствующая программа, квалифицированный персонал и больничное оборудование, однако нет необходимых лекарств», — говорится в заявлении CNSU.
Как утверждают независимые источники, для реализации нового плана Бухаресту потребуется более $200 млн.
Напомним, ранее минздрав Румынии констатировал нехватку ряда медикаментов в клиниках и аптеках большинства регионов страны.