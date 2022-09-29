Кишинёв, , 15:29 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду не планирует отправлять в отставку премьер-министра Наталью Гаврилицу. Об этом глава республики сообщила на телеканале Jurnal TV.

Майя Санду Иван Шилов © ИА REGNUM

Санду отметила, что перестановки в правительстве будет делать Гаврилица, если посчитает нужным и будет иметь возможности для этого. Президент не стала оценивать вероятность отставок. По её мнению, больше всего о перестановках рассуждают те, кто хочет получить власть в стране.

«Те, кто находится в постоянной оппозиции, требуют перемен. Я уже говорила об этом раньше. Все, кто находится в правительстве, много работают и у всех у них благие намерения», — сказала Санду.

При этом она согласилась, что в правительстве есть те, кто работает лучше, а кто — хуже.

Напомним, правительство Гаврилицы работает с августа 2021 года. Уже осенью в Молдавии начали расти цены на топливо для автомобилей, цены на продукты и тарифы ЖКХ. Оппозиционные партии постоянно проводят массовые акции протеста, требуя отставки президента и премьер-министра.

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