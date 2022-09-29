Москва, , 15:28 — REGNUM Владельцы оружия, которые подпадают под частичную мобилизацию или добровольно заключают контракт на военную службу, должны иметь приоритетное и внеочередное право сдавать своё оружие государству в ускоренном порядке на бессрочное хранение, убежден депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Александр Хинштейн Duma.gov.ru

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«Не дай Бог, конечно, но в случае гибели владельца, оружие (гражданское) перейдёт его наследнику», — отметил Хинштейн.

По его словам, соответствующие поправки в законодательство уже разрабатываются и будут внесены в Госдуму в ближайшее время.

«Указание принимать оружие у мобилизованных и контрактников во внеочередном порядке также направляется сейчас руководством Росгвардии всем органам ЛРРиГК (лицензионно-разрешительной работы и госконтроля) на «земле», — отметил также Хинштейн в телеграм-канале.

В свою очередь, владельцы оружия, его не сдавшие, но уже находящиеся в зоне специальной военной операции, должны быть освобождены от ответственности в случае, если срок действия их разрешения на оружия истечёт, подчеркнул парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект, ужесточающий требования к выдаче документов на владение оружием, внесли в Госдуму Курганская облдума и сенатор Александр Муратов.

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