Энергодар, Бывш. УССР, 29 сентября 2022, 15:28 — REGNUM Возгорания второго энергоблока Запорожской АЭС нет, сообщили 29 сентября власти города Энергодар Запорожской области, на территории которого находится электростанция.
«Никакого возгорания нет, — приводит RT комментарий представителя администрации. — Второму энергоблоку ничего не угрожает».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ появилась информация о возможном возгорании на втором энергоблоке станции. Указывалось, что в сторону блока выехали оперативные службы.