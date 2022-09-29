Энергодар, Украина, 29 сентября, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Возгорания второго энергоблока Запорожской АЭС нет, сообщили 29 сентября власти города Энергодар Запорожской области, на территории которого находится электростанция.

Ralf1969 Запорожская АЭС

«Никакого возгорания нет, — приводит RT комментарий представителя администрации. — Второму энергоблоку ничего не угрожает».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ появилась информация о возможном возгорании на втором энергоблоке станции. Указывалось, что в сторону блока выехали оперативные службы.