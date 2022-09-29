Спрос на рубли в России выше, чем на доллары и евро
Москва, 29 сентября, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Сегодня, 29 сентября, по состоянию на 15:00 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,85%, до 56,69 рублей. Евро теряет 0,47%, отступая до 55,00 рублей за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
Евро
«На мировых рынках, и в том числе на российском рынке акций продолжается падение. На российский фондовый рынок давят риски нового пакета ограничительных мер ЕС, который будет обсуждаться завтра, 30 сентября.
На американские и европейские фондовые площадки давление оказывает цикл ужесточения монетарной политики, а также риски мировой рецессии.
Рубль продолжает укрепление на фоне низкого спроса на иностранную валюту, так как они в нашей стране стали «токсичными», а также благодаря росту мировых цен на нефть.
Далее можно ожидать роста стоимости рубля до 55 за доллар и 54 за евро», — считает эксперт.
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