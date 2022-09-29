Воронеж, , 15:24 — REGNUM В Воронеже старые автобусы, находящиеся в распоряжении МУП «Воронежпассажиртранс», решено выставить на продажу. Речь идёт об автобусах 2014 года выпуска, об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Автобусы в Воронеже Администрация Воронежа

«Находящиеся в распоряжении МКП МТК «Воронежпассажиртранс» автобусы марки «Нефаз» 2014 года выпуска приобретались в рамках обновления автопарка предприятия по итогам конкурсных процедур. Уже несколько последних лет этот подвижной состав не эксплуатируется — техника имеет конструктивные особенности, связанные с преждевременным выходом из строя газового оборудования и просто простаивает на территории автобазы», — уточнили в пресс-службе мэрии.

Как пояснили в администрации, восстановительные процедуры для этих автобусов оказались слишком затратные, к тому же ряд деталей сейчас в дефиците — они произведены за рубежом и аналогов не имеют.

«В связи с этим принято решение о продаже техники ввиду отсутствия возможности ее восстановления», — сообщили в мэрии.

Уточним, что на продажу в общей сложности выставлено 14 низкопольных автобусов.

В мэрии напомнили, что в 2020–2021 годах для «Воронежпассажиртранс» было приобретено 120 новых автобусов в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», а также 63 автобуса с системой климат-контроля — в 2022 году.