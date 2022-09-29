Воронеж, 29 сентября 2022, 15:24 — REGNUM В Воронеже старые автобусы, находящиеся в распоряжении МУП «Воронежпассажиртранс», решено выставить на продажу. Речь идёт об автобусах 2014 года выпуска, об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Как пояснили в администрации, восстановительные процедуры для этих автобусов оказались слишком затратные, к тому же ряд деталей сейчас в дефиците — они произведены за рубежом и аналогов не имеют.
Уточним, что на продажу в общей сложности выставлено 14 низкопольных автобусов.
В мэрии напомнили, что в 2020–2021 годах для «Воронежпассажиртранс» было приобретено 120 новых автобусов в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», а также 63 автобуса с системой климат-контроля — в 2022 году.