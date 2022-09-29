Донецк, 29 сентября, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли Донецк и Макеевку, сообщили 29 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14:37 (совпадает с мск) — н. п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 3 снаряда калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 14:42 из Орловки боевики ВСУ обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив три снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 29 сентября киевские каратели обстреляли Зайцево и Минеральное в Донецкой Народной Республике.

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