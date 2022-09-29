Москва, 29 сентября, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Граждане России, которые имеют бронь, получат удостоверение об отсрочке от призыва по частичной мобилизации. Об этом 29 сентября сообщает правительственный портал «Объясняем. рф».

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Те, кому положена бронь, такое удостоверение получают», — говорится в ответе портала на соответствующий вопрос.

Также указывается, что другим гражданам такие удостоверения не выдают.

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-службы центра госуслуг Москвы «Мои документы» сообщила, что информация о распоряжении, которое предписывает МФЦ Москвы выдавать повестки мужчинам, является ложной.