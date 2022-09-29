Москва, , 15:24 — REGNUM Соединённые Штаты фактически стали стороной конфликта на территории б. УССР. Об этом 29 сентября в ходе брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Вашингтон в очередной раз продемонстрировал, насколько он утратил связь с реальностью, фактически став стороной конфликта», — подчеркнула дипломат.

Захарова напомнила, что Вашингтон планирует выделить Киеву новый пакет помощи на сумму почти $12 млрд. При этом, по её словам, он явно пойдёт не на благие цели.

«На что же это идёт? На школы? Больницы? Выплату материальной поддержки неимущим? Борьбу с пандемией? Нет, конечно», — указала представитель российского внешнеполитического ведомства.

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Захарова отметила, что львиная доля вновь пойдёт на закупку вооружений для Киева и «рассосётся в карманах тех, кто это всё и выделяет».

Как сообщало ИА REGNUM, США намерены выделить киевскому режиму новый пакет военной помощи в размере $1 млрд на обеспечение безопасности.