Кемерово, , 15:22 — REGNUM Россия и Китай работают над развитием сотрудничества в области спорта на международных платформах, таких как БРИКС и ШОС. Об этом 29 сентября заявил министр спорта Китая и президент Национального олимпийского комитета страны Гао Чжидань на форуме «Россия — спортивная держава».

Флаги России и Китая Government ZA

«Китай и Россия совместно работают над развитием спортивного сотрудничества на многосторонних платформах, таких как БРИКС и ШОС», — сказал Гао Чжидань.

Он отметил, что главным событием года станут третьи китайско-российские зимние юношеские игры, которые пройдут с 15 по 20 декабря в Чанчуне (провинция Цзилинь).

Также он напомнил, что в мае 2022 года вместе с министром спорта России Олегом Матыциным принимал участие в заседании спортивных лидеров стран ШОС, на котором был принят план сотрудничества между органами государственной власти государств — членов ШОС в области спорта на 2022–2024 годы.

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