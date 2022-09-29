Шадринск, Курганская область, , 15:22 — REGNUM В курганском городе Шадринске в связи с трагедией в Ижевске в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования после прибытия туда всех воспитанников и сотрудников входные двери будут закрываться. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Школа Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что данная мера безопасности будет принята и в других муниципалитетах Курганской области.

Ранее для безопасности в школах региона были установлены рамки-металлодетекторы, на входе — охрана. Некоторые школы Курганской области применяют систему пропусков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в школе №88 Ижевска 26 сентября 34-летний выпускник учебного заведения утроил стрельбу. В результате погибли 17 человек, в том числе 11 детей и шестеро взрослых. Более 20 человек пострадали.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ижевске простились с 11 погибшими при стрельбе в школе детьми