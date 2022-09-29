Москва, 29 сентября, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Пенсии в России повышают по мере надобности, ориентируясь на инфляцию. Очередное повышение закономерно заявила корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

«В первом квартале 2022 года страховые пенсии были проиндексированы на 8,6% (первая индексация произошла в январе на 5,9% и второе повышение в феврале — на 2,7%).

После этого, ввиду значительного превышения фактической инфляции над прогнозной в июне пенсии уже в третий раз были повышены на 10%. Таким образом, совокупный размер повышения пенсий в 2022 года составил 18,6%.

Индексация в январе 2023 г. озвучена на уровне 4,8%. Интересно, что еще летом 2022 г. Минтруд планировал индексацию пенсий в январе 2023 на 6,8%. Но, вероятно в связи с тем, что прогноз по уровню инфляции в сентябре был пересмотрен в сторону уменьшения до 11-13% на конец 2022 г., индексацию также снизили.

Поскольку в течение 2023 г. резкого снижения инфляции не ожидается, более того, на неё будут влиять немонетарные факторы, нельзя исключать того, что по аналогии с июнем 2022 г. пенсии в середине следующего года опять придется повышать по мере надобности (либо как увеличение страховой и фиксированной части, либо за счет единовременных денежных выплат).

В связи с замедлением экономического роста, увеличением числа самозанятых и неформального сектора экономики следует ожидать сокращения размера полученных в 2023 году Пенсионным фондом РФ страховых взносов, что повлечет за собой рост трансферта из бюджета на выплату страховых пенсий.

Как сообщало ИА REGNUM, в России страховые пенсии по старости с 1 января 2023 года проиндексируют на 4,8%. Средний размер пенсии составит 21 тыс. 864 рубля.

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