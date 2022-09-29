Ереван, 29 сентября 2022, 15:20 — REGNUM В Армении по итогам восьми месяцев наблюдается рост экономической активности на 13,9%, что позволяет рассчитывать на высокий рост экономики по итогам текущего года. Об этом 29 сентября заявил на заседании правительства министр финансов республики Тигран Хачатрян.
«Текущие экономические развития предполагают, что мы завершим 2022 год с экономическим ростом в 11-12%. Этот факт сам по себе очень положительный», — сказал глава минфина.
Он добавил, что проведение реформ в стране всё равного нужно ускорять, иначе не получится достичь семипроцентного роста экономики в 2023 году. В частности, нужно улучшить условия для частного бизнеса и увеличить эффективность социальных программ.