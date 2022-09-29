Ереван, , 15:20 — REGNUM В Армении по итогам восьми месяцев наблюдается рост экономической активности на 13,9%, что позволяет рассчитывать на высокий рост экономики по итогам текущего года. Об этом 29 сентября заявил на заседании правительства министр финансов республики Тигран Хачатрян.

Экономический рост Apu-svao.ru

«Текущие экономические развития предполагают, что мы завершим 2022 год с экономическим ростом в 11-12%. Этот факт сам по себе очень положительный», — сказал глава минфина.

Он добавил, что проведение реформ в стране всё равного нужно ускорять, иначе не получится достичь семипроцентного роста экономики в 2023 году. В частности, нужно улучшить условия для частного бизнеса и увеличить эффективность социальных программ.