Рязань, , 15:25 — REGNUM День ветеранов боевых действий теперь ежегодно будет отмечаться в Рязанской области. Соответствующий закон 29 сентября приняли депутаты регионального парламента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облдумы.

Ветераны боевых действий пришли поздравить выпускников Ольга Демиденко © ИА REGNUM

Памятная дата приурочена к 1 июля. В этот день в регионе традиционно чествуют героев, защищающих интересы государства и вспоминают военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга. По мнению депутатов, официальный статус праздника будет способствовать патриотическому воспитанию граждан, формировать уважительное отношения к ветеранскому движению среди жителей региона.

Статус ветеранов боевых действий в Рязанской области имеют около 15 тысяч человек.