Берлин, , 15:19 — REGNUM Четыре ведущих экономических института Германии 29 сентября почти вдвое понизили свои весенние прогнозы по экономическому росту для крупнейшей экономики Европы в 2022 году, а также существенно сократили прогнозы на 2023 год, как передает агентство Reuters.

Германия Petra B. Fritz

По их ожиданиям, в 2022 году рост германской экономики составит 1,4%, а не 2,7%, ожидавшиеся весной, а в следующем году страну ждет даже не обещанный рост в 3,1 процента, но спад — 0,4%.

«Кризис на газовых рынках оказывает серьезное влияние на экономику Германии», — заявили мюнхенский Ifo, Кильский институт мировой экономики, Институт экономических исследований Халле и Институт экономических исследований Лейбница.

«Взлетевшие цены на газ резко повышают стоимость энергии, что приводит к массовому снижению покупательной способности», — добавили они в своем заявлении.

В том случае, если реализуется плохой сценарий с очень холодной зимой, дефицитом газа и отсутствием сокращения энергопотребления, экономисты ожидают, что валовой внутренний продукт ФРГ сократится на 7,9% в 2023 году и на 4,2% в 2024 году.

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