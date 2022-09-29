Куала-Лумпур, 29 сентября, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Малайзия отменяет масочный режим на борту самолетов, сообщает CNN Indonesia.

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Решение было принято после того, как в начале сентября Малайзия отменила обязательное ношение масок в помещениях.

Министр здравоохранения Малайзии заявил, что решение вступит в силу как можно скорее.

«7 сентября 2022 года министерство здравоохранения объявило об обязательной отмене масок и решило, что использование масок в помещении необязательно», — говорится в заявлении Минздрава Малайзии.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Якоб поддержал мирный процесс между Израилем и Палестиной.